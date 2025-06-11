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Çilek Dolunayı Pembe Renkli Görüntüler

YAZ MEVSİMİNİN MÜJDECİSİ ÇİLEK DOLUNAYI

Yaz mevsiminin gelmesini simgeleyen ‘Çilek Dolunayı’, 18 yıl aradan sonra İstanbul’da pembe bir renge büründü. Bu olağanüstü anlar, gökyüzünde eşsiz manzaralar oluşturdu. Baharın sona ermesiyle yaz mevsiminin başlangıcını temsil eden ‘Çilek Dolunayı’, Haziran ayında ortaya çıkıyor.

İSTANBUL SEMALARINDA EŞSİZ GÖRÜNTÜLER

Saat 04.30 civarı görülmeye başlanan bu dolunay, 04.55’te tamamen batmadan önce Beşiktaş Ortaköy sahilinde muhteşem görüntüler sundu. 18 yıl sonra tekrar izlenen bu doğa olayı, İstanbulluların dikkatini çekti.

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