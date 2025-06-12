Çilek Dolunayı Ve Guru Purnima Kesişti

ÇİLEK DOLUNAYI VE GURU PURNİMA’NIN KESİŞİMİ

Haziran 2025, gökyüzünde hem görsel hem de simgesel anlamda etkileyici bir karşılaşmaya tanıklık etti. 10 Haziran gecesi, Guru Purnima’nın kutlandığı zaman ile hükümdar Çilek Dolunayı’nın (10-11 Haziran) gerçekleştiği dönem, Niğde Aladağlar’da gerçekleştirilen etkileyici bir fotoğraf çalışmasına ilham verdi. Çilek Dolunayı, her yıl haziran ayında gözlemlenen dolunaydır ve ismini bu dönemde başlayan çilek hasadından alıyor. Kuzey Amerika yerli toplulukları, doğayla uyumlu bir yaşam tarzı nedeniyle bu dolunay adını vermiştir. Günümüzde ise bu olay, yaz mevsiminin başlangıcını simgeleyen önemli bir gökyüzü olayı olarak kabul ediliyor. Diğer yandan, Guru Purnima, Hindistan kökenli bir gelenek olarak öğretmenlerin ve bilgelerin anıldığı, spiritüel rehberliğin değerinin hatırlatıldığı anlamlı bir gün. 2025 yılında, bu iki özel gün 10 Haziran’da örtüşmüş oldu.

FOTOĞRAF ÇEKİMİNDE SANATSAL İŞBİRLİĞİ

Bu gökyüzü olayları sırasında gerçekleştirilen fotoğraf çekimlerini Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Baybars Sağlamtimur, Aladağlar’da yaptı. Fotoğrafta yer alan kıyafet, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü öğrencisi Cansu Bozkurt’un bitirme projesi olarak tasarlandı ve üretildi. “Heron Esintisi” adı verilen bu özgün kıyafet, zarif yapısıyla dikkat çekmenin yanında, rüzgardan ilham alan formu ve LED donanımı ile sürdürülebilir enerji ve çevre duyarlılığı gibi güncel temaları görsel bir dille harmanlıyor. Kıyafeti giyen model ise aynı üniversitenin İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi Sude Girgin oldu.

DOĞANIN RÜZGARINI YANSITAN ANLAMLAR

Çekim esnasında Aladağlar’da etkili olan rüzgâr, “Heron Esintisi”nin derin anlamını pekiştirdi. Bu sayede doğa, tasarım, insan ve teknoloji bir araya gelerek, çağdaş bir anlatım dili oluşturdu. Bu proje, genç tasarımcılar, modeller ve akademisyenlerin işbirliği ile sanatın, eğitimin ve çevre bilincinin bir arada üretilebileceğini gösteren güçlü bir örnek olarak öne çıkıyor.