Haberler

Çilek Üreticilerine Eğitim Verildi

EĞİTİMİN DETAYLARI

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli çilek üreticilerine İyi Tarım Uygulamaları (İTU) çerçevesinde eğitim gerçekleştirdi. Eğitim, daha sağlıklı ürünler, güvenli gıda ve çevre dostu üretim hedefiyle Yalnızsaray köyünde yapıldı.

EĞİTİM KAPSAMI

Verilen eğitimde, çilek üreticilerine ekim-dikim, yetiştiricilik, kayıtlılık, bitki besleme, hasat, depolama ve taşımacılık gibi konular üzerinde bilgiler sunuldu. Ayrıca, sertifikasyon süreçlerine de dikkat çekildi. Bu eğitimler, üreticilerin bilgi ve deneyimlerini artırarak daha kaliteli çilek yetiştirmelerini sağlıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Altay Ve Aras Kargo İş Birliği Yapıyor

İzmir'in Altay kulübü, Aras Kargo Spor Kulübü ile voleybol iş birliği için anlaşma görüşmelerine başladı. Bu çerçevede, Altay, Aras Kargo'ya spor salonu inşa edecek.
Haberler

Afyonspor Sorunları Aşılamadı Ve İddialar Var

Afyonspor, transfer yasağı nedeniyle zorluklar yaşıyor. Futbolcular ve aileleri, yasağı kaldırmak için finansal destek arıyor. Ayrıca, teknik direktörün kampı terk ettiği bildirildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.