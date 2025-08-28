Çilek Üreticilerine Eğitim Verildi

EĞİTİMİN DETAYLARI

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli çilek üreticilerine İyi Tarım Uygulamaları (İTU) çerçevesinde eğitim gerçekleştirdi. Eğitim, daha sağlıklı ürünler, güvenli gıda ve çevre dostu üretim hedefiyle Yalnızsaray köyünde yapıldı.

EĞİTİM KAPSAMI

Verilen eğitimde, çilek üreticilerine ekim-dikim, yetiştiricilik, kayıtlılık, bitki besleme, hasat, depolama ve taşımacılık gibi konular üzerinde bilgiler sunuldu. Ayrıca, sertifikasyon süreçlerine de dikkat çekildi. Bu eğitimler, üreticilerin bilgi ve deneyimlerini artırarak daha kaliteli çilek yetiştirmelerini sağlıyor.