Çilek Üretiminde Erzincan Öncü Olacak

ÇİLEK ÜRETİMİ ERZİNCAN’DA MERKEZİ HALİNE GELİYOR

Erzincan’da son yıllarda çilek, tarım sektörünün gözde ürünlerinden biri haline geldi. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu’nun yönergeleri doğrultusunda, merkeze bağlı Tatlısu köyü çilek yetiştiriciliği merkezi olarak belirleniyor. Erzincan’da tarım sektöründe pek çok proje hayata geçiyor. Tatlısu köyünün son birkaç yılda çilek yetiştiriciliğinde sağladığı başarılı sonuçlar, yıl içerisinde iki kez ürün alma imkanı, dağlık alanı ile coğrafi koşullarının etkisiyle hem kalitede hem de aromada piyasa taleplerine uygun ürünler sunması, yeni bir projenin hayata geçirilmesine zemin hazırladı. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu’nun yönlendirmesiyle harekete geçen Erzincan İl Özel İdaresi ve Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, projeyi Erzincan İl Genel Meclisi’ne sundu. İl Genel Meclisi’nin %75 oranında destek vermesiyle, çilek yetiştiriciliğini geliştirmeye yönelik proje hayata geçirildi.

ÇİLEK FİDELERİ DİKİLDİ

Tatlısu köyünde gerçekleştirilen projenin destekçileri arasında köy muhtarı Mustafa Köse, çilek üreticileri Fikret Ateş ve Cevdet Kurt yer aldı. Proje kapsamında 20 dekarlık bir alana 100 bin çilek fidesi dikildi. Toprak hazırlığı tamamlandıktan sonra malçlama sistemi kullanılarak, bu fideler toprakla buluştu. Önümüzdeki yıl bu fidelerin meyve vermesi bekleniyor. Erzincan Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Serkan Kütük, ve Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Özcan Tekin çilek dikimi yapılan alanlarda incelemelerde bulundu. Kütük, “Valimizin talimatları ve desteğiyle, Erzincan İl Özel İdaresi ile birlikte hazırladığımız Çilek Yetiştiriciliğini Geliştirme projemize, Erzincan İl Genel Meclis Başkanımız ve Meclis üyelerimiz destek sağladılar. Tatlısu köyü son yıllarda çilek yetiştiriciliğinde önemli bir aşama kaydetti” dedi.

GELİŞTİRME PROJELERİ DEVAM EDECEK

Kütük, köydeki vatandaşların istekli olmaları nedeniyle, kısa bir süre içinde 20 dekarlık alanda 100 bin çilek fidesinin modern tarım teknikleri ile toprakla buluşturulduğunu vurguladı. Kütük, “Erzincan’da bu bölgeyi çileğin merkezi haline getirmeyi amaçlıyoruz. İlerleyen dönemde burada projelerimiz devam edecek. Hem Erzincan’ın hem de çevre illerin çilek ihtiyacını karşılayacağız.” diye konuştu.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇİLEK ÜRETİMİ HEDEFİ

Çilek üreticisi Fikret Ateş, Tatlısu köyünün çilek merkezi olması için tüm köy olarak inançlı olduklarını belirtti ve “İklimimiz, toprağımız ve suyumuz çilek üretimi için son derece uygun. Yetiştirdiğimiz çileklerin kalitesi ortada. Erzincan için üretmeye ve katma değer sağlamaya devam edeceğiz. Projemize büyük destek veren Valimiz ve tüm kurumlara teşekkür ederiz.” şeklinde konuştu.