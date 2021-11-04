Şiddet gördüğü ve fuhuşa sürüklendiği gerekçesiyle eşini öldüren Çilem Doğan yeniden cezaevine girecek.

Adana’da, kendisine şiddet uygulayıp fuhşa sürüklediği iddiasıyla eşi Hasan Karabulut’u (33) tabancayla vurarak öldüren Çilem Doğan’a (30) yerel mahkemenin verdiği 15 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Yargılama sırasında kefaletle serbest bırakılan ancak onama kararıyla yeniden cezaevine girecek olan Doğan, “Aslında beni değil 8 yaşındaki bir kız çocuğunu mahkum ettiler” dedi.

Ev kadını Çilem Doğan, 2013’te evlendiği 1 çocuğunun babası Hasan Karabulut’u, şiddet gördüğü ve kendisini fuhşa sürüklemek istediği gerekçesiyle 8 Temmuz 2015’te tabancayla vurarak öldürdü. Tutuklanan Çilem Doğan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı Adana 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘tahrik ve iyi hal indirimi’ ile 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Çilem Doğan’ın avukatı, müvekkilinin uygun görülecek adli kontrol tedbirleriyle tahliye edilmesi için talepte bulundu. Mahkeme heyeti ise Çilem Doğan’ı 20 Haziran 2016’da 50 bin TL kefaletle tahliye etti. Dava ise Yargıtay’a gönderildi. 5 yılın ardından bugün Doğan’ın 15 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Kararla birlikte Doğan, yeniden cezaevine girecek.