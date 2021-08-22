Çılgın Dondurmacı Mehmet Dinç, Muaz Kalaycı’ya konuk oldu

Antalya’da Lara Kundu Oteller bölgesindeki yerinde dondurma satışı yapan Mehmet Dinç, stüdyoya girerek sözleri kendisine ait olan “Kalbimsin” isimli bir şarkı seslendirdi. Eymen Çınar Prodüksüyon işbirliği ile şarkıya bir de klip çekildi. “Kalbimsin” şarkısı ile dans etmeye başlayan Dinç, müşterilerini de bu şova ortak etti. Müşterileri ile yaptığı dans koreografileri bir anda viral oldu. “Kalbimsin” şarkısı eşliğinde müşterileri ile dans eden Mehmet Dinç’in bu videoları Tiktok, Youtube, Instagram gibi platformlarda hızla yayılmaya başladı. Mehmet Dinç’in “Çılgın Dondurmacı” adıyla açtığı Tiktok hesabını 10 milyondan fazla kişi takibe aldı. Şimdi Dinç’in her videosunu milyonlarca Tiktok kullanıcısı izliyor. Ayrıca Dinç’in Youtube ve Instagram sayfalarındaki videoları da milyonlarca kişi tarafından izlenip paylaşılıyor. “Kalbimsin” şarkısı ile kendi kareografisini oluşturup paylaşan yerli ve yabancı sosyal medya fenomenleri de Mehmet Dinç’in popülerliğini her geçen gün arttırıyor.

“Çılgın Dondurmacı” Mehmet Dinç, ilk görüntülü röportajını Muaz Kalaycı’ya verdi. “Bana Söyle” programına konuk olan Dinç, pandemi öncesinde bu projeye başladığını fakat videolarının viral olmasının birkaç ay öncesine dayandığını söyledi.

Muaz Kalaycı’nın sorularına yanıt veren Dinç, her gün 6-7 bin kişinin kendisini görmek ve kendisiyle dans etmek için mekanına geldiğini kaydetti. Kalaycı’nın Dinç’e videolarının Dubai, Katar, Umman gibi Körfez ülkelerinde de sevilip paylaşıldığını hatırlatması üzerine Dinç, Dubai’de bu projesini devam ettirmek istediğini söyledi.

Son zamanların en popüler isimlerinden birisi olan “Çılgın Dondurmacı” Mehmet Dinç’in Muaz Kalaycı’ya verdiği röportajı kaçırmayın!