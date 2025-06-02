Çılgın Kediler Kamerada Saldırıya Geçti

ÇILGIN KEDİLERİN SANSASYONEL SALDIRISI

Erzurum’da köpeğini gezdirmek için dışarı çıkan bir vatandaş, aniden karşılaştığı iki çılgın kedinin saldırısına uğradı. Bu sırada yaşanan ilginç anlar, iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Yakutiye İlçesi Sanayi semtinde meydana gelen olayda, vatandaş köpeğiyle yürüyüş yaparken, önünden geçtiği dükkandan fırlayan kediler, beklenmedik bir şekilde köpeğe saldırmaya başladı.

DAHA FAZLA MÜDAHALE GEREKİYOR

Adam, hem kendisini hem de sevimli köpeğini bu çılgın kedilerden korumaya çalışsa da büyük bir zorluk yaşadı. Bu esnada kedilerin sahibi olan esnaf, kedilerin davranışlarını kontrol altına almaya çalıştı fakat iki çılgın kedi, sakinleşmek yerine birbirleriyle daha da kavgaya tutuştu. Sonunda, kedilerin sahibi zorlansada kedileri tekrar dükkana sokmayı başardı.