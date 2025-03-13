Çılgın Sayısal Loto Sonuçları Açıklandı

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI

12 Mart 2025 Çarşamba günü gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto çekilişinin kazanan numaraları ve ikramiye bilgileri duyuruldu. Bu önemli çekilişin sonuçları ve sorgulama ekranı ile ilgili detaylar haberimizde mevcut. Vatandaşlar, 12 Mart Çarşamba günkü Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını öğrenmek istiyor. Peki, çekilişin sonuçları açıklandı mı? İşte Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

BÜYÜK İKRAMİYE DEVRETTİ

12 Mart 2025 tarihindeki Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen çıkmadığı için büyük ikramiye devretmiş bulunuyor. Bunun yanı sıra, 5 bilen 2 kişi ise kişi başı 1.490.407,60 TL ikramiye kazanmış. Ayrıca, SüperStar kategorisinde de farklı ikramiyeler dağıtıldı.

KAZANAN NUMARALAR VE SORGULAMA

Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları, Milli Piyango Online üzerinden yayımlanıyor. Bilet sorgulama ekranı sayesinde, biletinize isabet eden ikramiye tutarını kolayca öğrenebilirsiniz. Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları için tıklayınız.