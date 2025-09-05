Haberler

Çilimli’de Usta Kaputta Gitti

DÜZCE’DE ŞAŞIRTAN OLAY

Düzce’nin Çilimli ilçesinde bir kişi, aracından gelen sıkıntılı sesi çözmek için ilginç bir yöntem denedi. Otomobilin kaputunu açarak ustayı motorun içine bindiren sürücü, bu sırada yolda ilerlemeye başladı. Olay, bölgedeki Çilimli mevkisinde gerçekleşirken, sürücünün bu hareketi dikkat çekti.

TEHLİKELİ YOLCULUK CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

Kaput açık şekilde seyahat eden otomobil, bir süre boyunca ters şeritte ilerledi. Bu tehlikeli ve dikkat çekici yolculuk anları, bir cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntüler, izleyenleri hayrete düşürdü. Olay sonrası, polis ekiplerinin sürücüyü belirlemek amacıyla çalışma başlattığı bildirildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Ng Afyon Motofest Açılışı Gerçekleşti

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen 8. NG Afyon MotoFest, protokol üyelerinin katılımıyla açıldı. Festival, uluslararası sporcuların etkileyici gösterileri ile başladı ve yarışmalar yarın başlayacak.
Haberler

Zelenskiy, Fico ile enerji konularını görüştü

Ukrayna'nın lideri Zelenskiy, Slovakya Başbakanı Fico ile yaptığı görüşmede, ülkesinin Avrupa Birliği üyeliği için destek alındığını vurguladı. Ayrıca enerji güvenliği ve bölgesel meseleler görüşüldü.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.