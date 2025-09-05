Çilimli’de Usta Kaputta Gitti

DÜZCE’DE ŞAŞIRTAN OLAY

Düzce’nin Çilimli ilçesinde bir kişi, aracından gelen sıkıntılı sesi çözmek için ilginç bir yöntem denedi. Otomobilin kaputunu açarak ustayı motorun içine bindiren sürücü, bu sırada yolda ilerlemeye başladı. Olay, bölgedeki Çilimli mevkisinde gerçekleşirken, sürücünün bu hareketi dikkat çekti.

TEHLİKELİ YOLCULUK CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

Kaput açık şekilde seyahat eden otomobil, bir süre boyunca ters şeritte ilerledi. Bu tehlikeli ve dikkat çekici yolculuk anları, bir cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntüler, izleyenleri hayrete düşürdü. Olay sonrası, polis ekiplerinin sürücüyü belirlemek amacıyla çalışma başlattığı bildirildi.