Çilimli Gençlik Merkezi’nin Temeli Atıldı

GENÇLİK MERKEZİ TEMELİ ATILDI

Düzce’nin Çilimli ilçesinde inşa edilecek olan Gençlik Merkezi’nin temeli törenle atıldı. Törende Vali Selçuk Aslan, “Güzel Düzce’mizde gençlik merkezi olmayan ilçemiz kalmamış olacak” diye konuştu. Düzce’de gençlere ve spor etkinliklerine yönelik yatırımlar çerçevesinde, il genelinde gençlik merkezi bulunmayan tek ilçe olan Çilimli’de inşaat çalışmalarına başlandı. Çilimli Gençlik Merkezi’nin temel atma törenine, Düzce Valisi Selçuk Aslan, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Çilimli Kaymakamı Furkan Alpay, daire amirleri ve birçok davetli katıldı.

ÇİLİMLİ BÜYÜYÜYOR

Vali Selçuk Aslan, gençlik merkezi olmayan tek ilçe Çilimli’de de yatırımlara başlandığını belirterek, “Güzel Düzce’mizde gençlik merkezi olmayan ilçemiz kalmamış olacak. Diğer 6 ilçemizde ve il merkezimizde gençlik merkezleri daha hızlı hayata geçti. Bugün güzel ilçemiz Çilimli’de büyük bir yatırımın temellerini atıp, önümüzdeki ilkbaharda hizmete açmayı hedefliyoruz” dedi. Vali Aslan, Çilimli’nin hızla büyüyen ve gelişen bir ilçe olduğuna vurgu yaparak, kamu hizmetlerinin bu büyümeye koşut şekilde planlanması gerektiğini söyledi. “Yerel ve merkezi yönetim olarak ilimizdeki tüm paydaşlarla birlikte planlarımızı hayata geçirmek zorundayız. Bugün 11 bin nüfusa sahip olan Çilimli, 5 yıl içinde bu sayıyı katlayacaktır. Bu açık bir şekilde gözlemleniyor. Yarını, bugünden planlamak önemli. Biz de bu şekilde ilerlemeye çalışıyoruz” şeklinde ifadelerde bulundu.

İNŞAAT 2026’DA TAMAMLANACAK

Konuşmanın ardından dualar edilerek Çilimli Gençlik Merkezi inşaatının temelleri atıldı. İnşaatın 2026 yılı nisan ayında tamamlanması ve hizmete girmesi hedefleniyor.