Çilimli Kaymakamı, Koltuğu Çocuklara Devretti

ÇOCUKLARA DEVREDİLEN GÜÇ

Çilimli Kaymakamı Furkan Alpay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde çocuklara koltuğunu devretti. Düzce’deki Kaymakamlık makamında gerçekleştirilen temsili devralma töreninde, Kaymakam Alpay koltuğu Topçular İlkokulu’ndan 4. sınıf öğrencisi Zümra Aydemir’e teslim etti.

RENKLİ ETKİNLİKLER

Renkli ve eğlenceli anların yaşandığı törende, minik kaymakam Zümra Aydemir, parkların artırılmasını ve okullarda daha fazla sosyal etkinlik düzenlenmesini talep etti. Kaymakam Furkan Alpay ise, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın önemine dikkat çekerek, geleceğimizin güvencesi olan çocuklara duyulan güvenin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

HATIRA FOTOĞRAFI

Kaymakam Alpay, Zümra Aydemir ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Bu tür etkinlikler, çocukların bayram coşkusunu yaşamasını sağlarken, onların geleceğe daha umutla bakmasına katkı sunuyor.