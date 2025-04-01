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Cillessen Ameliyat Edildi: Bağırsak Sakatlığı

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İSPANYA’DA ŞOK SAKATLIK OLAYI

İspanya’da meydana gelen bir sakatlık durumu izleyenleri şaşırttı. İspanya Ligi’nde Celta Vigo, Las Palmas takımını ağırladı. Maçın 27. dakikasında Las Palmas kalecisi Jasper Cillessen, Borja Iglesias ile çarpıştı.

ACILAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Çarpışmanın sonrasında kaleci Cillessen, acı içinde yerde kıvrılmaya başladı. Olayın hemen ardından hızlı bir şekilde hastaneye kaldırılan Hollandalı kalecinin bağırsak yaralanması yaşadığı tespit edildi.

AMELİYATA ALINDI

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, talihsiz kaleci yaşadığı bağırsak sorunu nedeniyle acil bir şekilde ameliyata alındı.

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