Cilo Dağı’nda Donmuş Şelale Görüntüleri

HAVA ŞARTLARININ ETKİSİYLE OLUŞAN GÖRSEL ŞÖLEN

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, Orşe Vadisi’nde yer alan şelale, soğuk ve dondurucu havanın etkisiyle ortaya çıkan buz şarkılarıyla muhteşem görüntüler sunuyor. 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağı’nın eteklerinde bulunan Orşe Vadisi’ndeki bu şelale, dondurucu soğuklar neticesinde oluşan buz sarkıtları ile görsel bir şölen oluşturuyor.

BÜYÜLEYİCİ DOĞA GÜZELLİĞİ

Orşe Vadisi, Cilo Dağı’nın doğal yapısı ile adeta büyüleyici bir manzara sunuyor. Doğa sever Ahmet Güldal, her hafta olduğu gibi bu hafta da ilçenin güzel bölgesi olan Cilo’nun Orşe Vadisi ve kervan gölünü gezdi. Gezisi sırasında Orşe şelalesinin donduğunu gören Güldal, bu muhteşem doğa güzelliğini görmenin herkese tavsiye edildiğini belirtti.

BUZ SARKITLARININ YÜKSEKLİĞİ

Dondurucu havalar nedeniyle oluşan buz sarkıtlarının 4 metreye kadar ulaştığı aktarıldı. Güldal, “Bugün Orşe Vadisi’ndeki Orşe şelalesini ziyaret ettim. Şuan şelale tamamen donmuş ve buz sarkıtları oluşmuş durumda. Nereden bakarsan 4 metreyi buluyor.” sözleri ile bu muhteşem manzarayı anlattı. Güldal, “Muazzam bir manzarası var. Doğasıyla adeta insanı büyülüyor. Biz de bu güzel görüntüleri kaydetmeye çalışıyoruz” ifadeleriyle deneyimini paylaştı.