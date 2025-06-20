Cilo Festivali İptal Edildi. Acılar Paylaşılıyor

HAKKARİ VALİLİĞİ’NDEN CİLO FESTİVALİ AÇIKLAMASI

Hakkari Valiliği, Cilo Festivali ile ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Son günlerde İsrail tarafından sınır komşumuz İran’a yönelik uluslararası hukuku, adaleti ve bireysel vicdanları derinden yaralayan saldırılar düzenlenmektedir. Saldırılar sonucunda, başta komşumuz İran’ın Tahran, Tebriz, İsfahan ve Kirmanşah şehirleri olmak üzere birçok bölgesinde masum sivillerin hayatını kaybettiği, maddi ve manevi zarara uğradığı büyük bir acı yaşanmaktadır.” denildi.

CİLO FESTİVALİ’NİN İPTALİ

Valilik, sınır komşusunda yaşanan acılar ve çatışma ortamı dikkate alınarak, “Cilo Festivali’nin müzik ve eğlence içerikli bölümlerinin yaşanan acılar karşısında doğru olmayacağı değerlendirilmiş; söz konusu etkinliklerin iptal edilmesine karar verilmiştir.” ifadesini paylaştı. Bu durum, İran halkının ve bölgede yaşanan çatışmanın mağduru olan tüm sivillerin acısını derinden paylaştıklarını vurguladı.

BARIŞ TEMENNİSİ

Valilik, “En kısa sürede bölgedeki şiddetin sona ermesi, barışın ve istikrarın yeniden tesisi en büyük temennimizdir. Hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.” diyerek açıklama metnini sonlandırdı.