Cilt Kanseri Erken Fark Edilmeli

CİLT KANSERİ ERKEN TANISININ ÖNEMİ

Bayındır Söğütözü Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Tuba Oskay, cilt kanserinin erken tespitinin tedavi başarısını önemli ölçüde artırdığını, bu nedenle ben ve leke gibi cilt değişikliklerinin düzenli takip edilmesinin gerekliliğini vurguladı. Hastaneden yapılan açıklamaya göre, cilt kanseri dünyada en yaygın görülen kanser çeşitlerinden biri. Erken tanı ile yüksek oranlarda tedavi edilebilen cilt kanserinde belirtilerin göz ardı edilmesi, tanı sürecinin gecikmesine neden olabiliyor. Cilt kanserinin erken fark edilebilmesi için kişilerin cildini düzenli aralıklarla kontrol etmesi, değişiklikleri fark edip uzmana başvurması büyük önem taşıyor.

DERİ KANSELERİNDE RİSK FAKTÖRLERİ

Açıklamada görüşlerine yer verilen Oskay, Cilt Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla yaptığı değerlendirmelerde, derideki kabartı veya lekenin büyümesi, şekil ya da renk değişikliği meydana gelmesi veya iyileşmeyen yaraların mutlaka dermatoloji uzmanı tarafından incelenmesi gerektiğini aktardı. Düzensiz atipik şekilli, çeşitli renkleri içeren ve büyük çaplı benlerin de cilt kanseri riski açısından değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Oskay, “Cilt kanseri genellikle, güneşin deriye nüfuz eden ve yıpratan zararlı ultraviyole (UV) ışınları yüzünden ortaya çıkıyor” ifadesini kullandı. Ayrıca, açık tenli, yoğun çilli ve güneşte bronzlaşmayıp kızaran kişilerin risk grubunda olduğunu belirtti.

ERKEN BELİRTİLER VE GEREKEN İŞLEMLER

Oskay, cilt kanserinin erken belirtilerinin genellikle gözle görülebilen değişikliklerle ortaya çıktığını söyledi. “Bir kabartı ya da lekenin zamanla büyümesi, şeklinde veya renginde değişiklik olması, bir aydan fazla sürmesi durumunda mutlaka bir dermatoloji uzmanına başvurulmalıdır” dedi. Ayrıca, benlerdeki değişimlerin erken tespit edilmesi için kişilerin kendi derilerini düzenli kontrol etmeleri gerektiğini vurgulayarak, ben kontrollerinin yılda bir kez düzenli olarak dermatoskopi ile yapılması gerektiğini aktardı. Riskli bireylerin ise daha sık kontrole gitmeleri öneriliyor.

GÜNEŞTEN KORUNMANIN YOLU

Oskay, güneşten korunmanın cilt kanserine karşı alabilecek en etkili tedbirlerden biri olduğunu belirtti. “Güneş ışınlarının en dik geldiği saatler olan 10.00-16.00 arasında doğrudan güneş ışığına maruz kalmaktan kaçının. Gölge alanlarda kalmayı tercih edin” diye uyardı. Aynı zamanda açık ve güneşli günlerin yanı sıra bulutlu havalarda da UV ışınlarının önemli bir kısmının yeryüzüne ulaştığını hatırlattı. Oskay, yıl boyunca hem UVA hem de UVB’ye karşı koruyucu, en az 30 faktörlü güneş kremleri ile koruyucu giysilerin, geniş kenarlı şapkaların ve UV filtreli güneş gözlüklerinin kullanılmasını öneriyor. Cilt kanserinin diğer kanser türlerine göre daha yüksek tedavi başarısına sahip olduğunu belirten Oskay, tedavi başarısında en önemli faktörün erken tanı olduğunu yineledi.