Cilt Sağlığı İçin Beslenme Önemlidir

BESLENME ALIŞKANLIKLARININ CİLT SAĞLIĞINA ETKİLERİ

En yeni mucizevi nemlendiricileri veya hızlı çözüm sunan serumları keşfetmeyi çoğu kişi sever. Harcama yapmaktan çekinmiyoruz; sonuçta Birleşik Krallık’ta cilt bakım sektörü 2,39 milyar sterlin değerinde. Türkiye’de de bu sektörün 1,65 milyar dolar büyüklüğe ulaştığı tahmin ediliyor. Daha genç ve iyi görünmek için yapılan kozmetik ve estetik müdahalelere harcama artırırken, yaklaşık 7,7 milyon Britanyalı görünüşlerini değiştirmek amacıyla dolgu veya botoks gibi uygulamalar yaptırdığı belirleniyor.

CİLT BAKIMI VE BESLENME ARASINDAKİ İLİŞKİ

Sosyal medya filtreleri ve reklamlarda gördüğümüz rötuşlu fotoğrafların beklentilerimizi şekillendirdiği bu dönemde, daha iyi bir cilt için yapılan harcamalar şaşırtıcı değil. Ancak beslenme alışkanlıklarımızın cilt bakım rutininin bir parçası olarak görülmediği de belirleniyor. Diyetisyen ve öğretim görevlisi Ellie Coles, yediklerimiz ve içtiklerimiz ile cilt sağlığı arasında güçlü bir ilişki olduğunu vurguluyor. Coles, beslenmenin cildi etkileyen daha büyük bir yapbozun bir parçası olduğunu söylüyor ve iyi beslenmenin ciltteki sorunlar üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu belirtiyor.

OMEGA-3 YAĞ ASİTLERİNİN FAYDALARI

Coles, “Cildiniz için beslenme yoluyla yapabileceğiniz bir numaralı şey, diyetinizin bol miktarda omega-3 yağ asidi içermesini sağlamaktır” diyor. Dermatolog Dr. Alexis Granite, omega-3 yağlarının cildin nemliliğini artırmaya yardımcı olduğunu; ayrıca anti-enflamatuar özelliklere de sahip olduğunu ekliyor. Somon, ton balığı ve uskumru gibi yağlı balıklar omega-3 kaynaklarıdır. Ayrıca ceviz, chia tohumu ve keten tohumu gibi bitkisel kaynaklar da ALA içeriyor. Bu madde, iltihaplanmayı azaltmayı ve cildin sağlıklı görünmesini desteklemeyi sağlıyor.

VİTAMİNLERİN CİLT ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Diyet ve cildin sağlığı üzerinde etkili olan farklı türde meyve ve sebzelerin tüketimi önemlidir. Dr. Granite, havuç, tatlı patates gibi sebzelerde bulunan beta-karotenin vücutta A vitaminine dönüştüğünü ve bu vitaminin cilt sağlığına katkı sağladığını belirtiyor. C vitamini de ciltte kolajen üretimi için gereklidir ve her iki vitamin de güçlü antioksidanlar olarak işlev görüyor. A vitamini takviyelerinin aşırı miktarının sağlığı tehdit edebileceği için bir sağlık uzmanına danışılmadan kullanılmaması konusunda uyarılıyor.

SIVI TÜKETİMİNİN CİLT SAĞLIĞINA ETKİSİ

Uzmanlara göre yeterli sıvı alımı, cilt sağlığı açısından hayati öneme sahip. Diyetisyen Cole, “Günde en az 2 litre sıvı tüketmeye çalışmalısınız” diyor. Ancak aşırı sıvı tüketiminin de cilt problemlerine sihirli bir çözüm olamayacağını belirtiyor. Alkolün ciltte susuzluğa yol açabileceği ve cilt sorunlarını artırabileceği vurgulanıyor. Cole, alkol tüketeceklerin haftalık sınır olan 14 birimini aşmamalarını öneriyor.

ÇİNGO VE İLTİHAPLANMA ÜZERİNE DİKKAT

Dr. Granite, beslenmemizde çinkoya da yeterince yer verilmesi gerektiğini belirtiyor. Çinko, cilt sağlığını destekleyici bir mineral olarak görev yapıyor. Rafine şekerin sınırlandırılması gerektiğini vurgulayan Granite, bu şekerlerin cilde zarar verebilecek serbest radikallerin oluşumuna neden olabileceğini söylüyor. Çikolatanın ciltte olumsuz bir etkisi olduğuna dair yaygın inanç bilimsel olarak desteklenmiyor. Coles, “Ölçülü davranmak anahtar” diyerek, süt ürünlerinin cilde zarar vermediği konusunda bilgilendiriyor. Ayrıca, az yağlı süt ürünlerinin de diyetin bir parçası olması gerektiğini de ekliyor.

BAĞIRSAK SAĞLIĞI VE CİLT KONUŞMASI

Bağırsak sağlığı ile cilt sağlığı arasındaki ilişki henüz net olarak anlaşılmamış olsa da, sağlıklı bir bağırsak mikrobiyotasının cilt sağlığı üzerinde olumlu etkileri olabiliyor. Cole, lif açısından zengin besinler ve fermente gıdaların tüketilmesinin bu bağlamda önemli olduğunu belirtiyor. Tabaklarda tam tahıllı karbonhidratlar ve probiyotik sourcesu olarak kimchi ve kefir öneriliyor. Britanya Diyetetik Derneği, cilt sağlığını iyileştirmek için stres yönetimi, uyku alışkanlıkları ve güneş koruyucu kullanımı gibi diğer faktörlerin de göz önünde bulundurulması gerektiğini hatırlatıyor.