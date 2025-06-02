Cilt Sağlığında Güneş Kremi Önemli

CİLDİNİZİ GÜNEŞTEN KORUMAKIN ÖNEMİ

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi’nde görevli Dermatoloji Uzmanı Dr. Perihan Aladağ Öztürk, yaz aylarında güneş kremi kullanımının önemine vurgu yapıyor. Dr. Öztürk, yaptığı açıklamada, “Her 10 deri kanserinden 9’u ultraviyole ışınları maruziyetine bağlı ortaya çıkıyor” dedi. Güneş ışınlarından etkili bir şekilde korunmanın yolları hakkında bilgi veren uzman, cilt tipine uygun güneş kreminin seçilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

DOĞRU GÜNEŞ KREMİ SEÇİMİ

Uzm. Dr. Öztürk, toplumda güneş kremi seçiminde genellikle sadece SPF (Sun Protection Factor – Güneş Koruma Faktörü) değerlerine odaklanıldığını belirtiyor. Ancak bu değerlerin, sadece Ultraviyole B ışınlarına karşı koruyuculuğu ifade ettiğini hatırlatıyor. “Seçeceğimiz güneş kremi mutlaka Ultraviyole A’ya karşı da koruyucu olmalı. Yani geniş spektrumlu güneş kremlerini tercih etmeliyiz. Özellikle lekeli ciltlerde, mavi ışık filtreli ve renkli güneş kremleri önem taşımaktadır” şeklinde açıklamada bulunuyor.

DOĞRU UYGULAMA VE YENİLEME

Güneş kreminin yeterli miktarda uygulanması gerektiğine dikkat çeken Öztürk, yüz ve boyun bölgesine iki parmak uzunluğunda güneş kremi sürülmesi gerektiğini dile getiriyor. Ayrıca ense, kulak, el sırtı ve kol gibi güneşe maruz kalabilecek bölgelerin unutulmaması gerektiğini de ekliyor. “Güneş kremimizi güneşe çıkmadan 15-20 dakika önce uygulayıp, yaz aylarında her iki, üç saatte bir yenilemeliyiz. Spor, terleme, havuz ve deniz sonrası yeniden uygulamak gerekir” diyor.

BEBEKLERDE GÜNEŞ KREMİ KULLANIMI

Öztürk, 6 aydan küçük bebekler için güneş kremi kullanımının önerilmediğini belirtiyor. “Ancak 6 aydan itibaren mineral filtreli güneş kremleri tercih edilebilir. Unutmayın ki her 10 deri kanserinden 9’u ultraviyole ışınları maruziyeti sonucu ortaya çıkar. Bu nedenle cilt sağlığınıza yapacağınız en iyi yatırım güneşten doğru şekilde korunmak olacaktır” şeklinde konuşmasını tamamlıyor.