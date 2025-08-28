Cilvegözü’nden Suriye’ye TIR Sevkiyatı

REYHANLI’DA TARİHİ SEVKiYAT YAPILDI

Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan, 14 yıl aradan sonra bugün ilk kez Suriye’nin başkenti Şam’a dört TIR’dan oluşan bir sevkiyat gerçekleşti. 2011 yılından bu yana iç savaş nedeniyle Suriye’ye yapılamayan TIR ile ihracat, bugün Cilvegözü’nden deneme amaçlı olarak sağlandı. Gümrük sahasına giren TIR’lar, ardından yapılan işlemlerle birlikte Şam’a hareket etti.

GURURLU AÇIKLAMALAR YAPILDI

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Başkan Yardımcısı Kemal Gül, Cilvegözü’nde yaptığı açıklamada, “Gururluyuz. Bugün sevinçliyiz, mutluyuz. 14 yıl aradan sonra lojistik taşımacılık olarak ihracatımız Suriye’ye açılmış durumda. Sevincimiz sonsuzdur. Bu projede gerek bakanlıklarımız gerekse hükümetimiz ve Cumhurbaşkanımızın emekleri büyüktür. Sektör adına teşekkür ediyoruz” dedi. Gül, ayrıca “Bu 14 yıllık zaman zarfında ticaretimizi uzun yollarla gerek ‘Ro-Ro’ gerekse diğer uzak mesafelerle yaptık. Ekonomik olarak bize çok ciddi katkı sağlayacaktır” diye ekledi.

TAŞIMACILIĞIN GELECEĞİ İÇİN ÜMİTLER

UND Yüksek Haysiyet Divanı üyesi Raif Ay ise, “UND olarak bugün gurur günümüz. 14 yıl aradan sonra Suriye üzerinden ülke içine transit taşımalara başlamanın haklı gururunu yaşamaktayız. Suriye hattının açılmasıyla birlikte daha hızlı ve daha az maliyetli fiyatlarla yolumuza devam edeceğiz” dedi. Ay, TIR’larda sebze, meyve ve kuru gıda gönderildiğini belirterek taşımanın devam edeceğini vurguladı.

CİLVEGÖZÜ’NDE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan önceki 14 yıl boyunca yapılan ihracatlar, TIR’ların Suriye’nin Bab-El Hava Sınır Kapısı’na yüklerini bırakıp tekrar Türkiye’ye dönmesi ile sınırlıydı. Artık TIR’lar, Suriye içerisindeki farklı kentlere kadar gidebilir hale geldi. Bu gelişme ile birlikte günlük 800-1000 araç kapasite ile Orta Doğu’ya taşıma yapılacağı ifade ediliyor.