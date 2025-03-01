Cimbom Öfkeli: TFF Hakkında Suç Duyurusu

GALATASARAY’DAN MOUROUNHO’YA AĞIR ELEŞTİRİ

Galatasaray, Fenerbahçe’nin teknik direktörü Jose Mourinho’ya karşı sert bir duruş sergiledi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “Rakibimizin bu şuursuz haline biz utanıyoruz!” denildi. Bu ifadelerle Mourinho’nun davranışları eleştirildi. Galatasaray, ayrıca “Bu saygısızlıklar, kazanmak uğruna her değeri çiğneyeceklerini gösteriyor!” diyerek durumun ciddiyetini vurguladı.

TFF VE TAHKİME SUÇ DUYURUSU YAPILIYOR

Cimbom, saldırılarını yalnızca Mourinho ile sınırlı tutmadı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Tahkim Kurulu’na da tepki gösteren Galatasaray, “Görevi kötüye kullanan TFF Başkanı ve hukuksuz Tahkim üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz!” açıklaması yaptı. Kulüp, keyfi uygulamalarla Türk futboluna zarar verildiğini ifade etti. “Sahadaki futbolumuzla, taraftarımızın ve camiamızın gücüyle her tuzağı yerle bir ettik!” diyen Galatasaray, bu kötü niyetlerin azimlerini artırdığını belirtti. Anlaşılan o ki, şampiyonluk mücadelesi sahada olduğu kadar masada da alevleniyor. Bu açıklamanın tam metni, okurlarımıza sunuluyor.