Çimen Gülen, Yeditepe Üniversitesi’ni kazandı

ÇİÇEKLE KARŞILANAN BAŞARI

Muş’ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrasında çobanlık yapan babası tarafından çiçekle karşılanan Çimen Gülen, gösterdiği başarıyla dikkat çekiyor. Yeditepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çeviribilim Bölümü’nü yüzde 50 bursla kazanan Gülen, tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından mutluluğunu Aydın’ın Didim ilçesinde çalıştığı otelden görüntülü olarak babasıyla paylaştı.

AİLE SÜPRİZİ

Muş’un Bahçe köyünde hayvancılık yapan Mehmet Emin ve Gülşah Gülen çifti, YKS sonrası kızlarına sürpriz yaparak sınav çıkışı çiçekle karşıladı. Çimen Gülen, 431 puan elde ederek ilk 10 bin öğrenci arasına girmeyi başardı. Nusret Sarman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunu olan genç kız, Didim’deki iş yerinde büyük bir sevinç yaşadı.

BABASINA TEŞEKKÜR

Çimen, sevincini babasıyla paylaştıktan sonra, “Üniversite sınavından çıktığım gün babam bana çiçek almıştı. Ben de sonuçların ardından ona çiçek alarak teşekkür etmiştim. Bugün Yeditepe Üniversitesi’ni kazandığımı öğrendim. Ekonomik imkanlarımız yetersizdi, ancak bir iş insanının desteğiyle eğitimime devam edeceğim. İlk yılımda tercümanlık okuyacağım, ilerleyen yıllarda Amerika’da yapay zeka üzerine çalışmayı hedefliyorum. Hayallerime giden ilk adımı attım. Eğer bugün bu noktadaysam, babamın fedakarlıkları sayesinde. O’nun emeğini hiçbir zaman ödeyemem” dedi. Baba Mehmet Emin Gülen ise kızının başarısı karşısında mutlu olup duygulandı, kızı için bol bol dua etti.