Çimen Gülen, Yeditepe Üniversitesi’ni Kazandı

Çimen Gülen, YKS Sınavından Sonuçla Mutlu Anlar Yaşadı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI İLE BURS MÜJDESİ

Muş’ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) çıkışında, babası tarafından çiçeklerle karşılanan 19 yaşındaki Çimen Gülen, tercih ettiği Yeditepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çeviri Bilimi (İngilizce) Bölümüne yüzde 50 burslu olarak yerleşti. Aydın’ın Didim ilçesinde garson olarak çalışan Gülen, Muş’taki babasına görüntülü arama yaparak sevincini paylaştı. Gülşah ve Mehmet Emin Gülen’in 7 çocuğundan dördüncüsü olan Çimen Gülen, 22 Haziran Pazar günü Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde YKS heyecanını yaşadı. Sınav çıkışında, babasının elinde çiçekler tutarak kendisini beklediğini ve annesinin arkadan koşarak geldiğini görünce duygulandı. Babasından aldığı buket çiçeği boynuna sarılarak ona teşekkür eden Gülen, o anların görüntülerinin sosyal medyada birçok kişi tarafından izlendiğini duyurdu.

DÜNYA HEDEFLERİNE ADIM ATTI

Şimdi Aydın’ın Didim ilçesinde garsonluk yapan Çimen Gülen, bugün açıklanan YKS sonuçlarının ardından tercihini gerçekleştirdi ve Yeditepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çeviri Bilimi (İngilizce) Bölümü’nü kazandı. Duygularını paylaşan Gülen, “YKS sınavında babam beni çiçekle karşıladı. Çok güzel bir gündü. Sonra ben de ona çiçek aldım. Böyle güzel bir süreç yaşamıştık. Bugün de tercih sonuçlarım açıklandı. İstanbul Yeditepe Üniversitesi’ni yüzde 50 bursla kazandım” dedi. Ekonomik gücüne destek olan bir iş insanına da teşekkür eden Gülen, ilk yılımı bu bölümde geçireceğini, sonraki 4 yılda ise Amerika’da yapay zeka üzerinde eğitim almayı planladığını belirtti. Hayallerine ilk adımını attığını söyleyen Gülen, mutluluğunu dile getirdi.

MÜJDEYİ GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞMEYLE PAYLAŞTI

Çimen Gülen, babası Mehmet Emin Gülen’i Muş’taki evinden görüntülü arayarak müjdeyi verdi. “Sizi mutlu edecek bir şey söyleyeyim mi? Üniversite sınavının sonucu açıklandı. İstanbul Yeditepe Üniversitesi’ni kazandım” diyen Gülen’e, baba Gülen “Gözün aydın. Ben de mutluyum şu anda” yanıtını verdi. Bu mutlu an, aile içinde sevinçle karşılandı.