Çimentaş Elazığ Fabrikası’nda Geleneksel İftar Programı

RAMAZAN RUHUNU PEKİŞTİREN ETKİNLİK

Çimentaş Elazığ fabrikası, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu güçlendirmek amacıyla her yıl düzenlediği geleneksel iftar programını bu yıl da büyük bir katılım ile gerçekleştirdi. Şirketin tüm çalışanlarını aynı sofrada buluşturan bu anlamlı etkinlik, Çimentaş’ın birlik ve dayanışma kültürünü bir kez daha gözler önüne seriyor.

ÇALIŞANLARIN DEĞERİ VURGULANDI

Çimentaş yetkilileri, Ramazan ayının manevi değerine dikkat çekerek, çalışanların şirket için ne denli önemli olduğunu ifade etti. Yetkililer, “Çimentaş olarak, aynı sofrayı paylaşmanın ve bir arada olmanın kıymetini biliyoruz. Çalışanlarımız en büyük değerimiz; onların emeğiyle birlikte büyüyor ve gelişiyoruz. Hep birlikte daha nice Ramazanlara ulaşmayı diliyoruz” dedi.

DAYANIŞMA RUHU YAŞATILIYOR

Programın sonunda çalışanlar, bu özel akşamda bir araya gelmenin sevinçini paylaşırken, iftar sofralarının sıcaklığını ve dayanışma ruhunu tekrar yaşadı. Çimentaş, her yıl fabrikalarında düzenlediği bu geleneksel iftar programlarıyla çalışanlarını bir araya getirerek birlik ruhunu yaşatmaya devam edecek.