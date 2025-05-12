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Çimentaş Ve KAÜ Arasında Protokol İmzalandı

PROTOKOL İMZALANDI

Çimentaş Kars Çimento Fabrikası ile Kafkas Üniversitesi (KAÜ) arasında bir sanayi ve üniversite iş birliği protokolü imzalandı. İmza törenine Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Çimentaş Yönetim Kurulu Başkanı Taha Aksoy ve her iki kurumun yöneticileri katıldı.

İŞ BİRLİĞİ FIRSATLARI

İmzalanan bu protokol Kafkas Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenler için Çimentaş firmasının altyapı ve benzeri imkanlarından faydalanma fırsatı sunuyor. Ayrıca Kafkas Üniversitesi öğrencileri, teknik geziler, staj imkanları, okul sonrası iş olanağı, karşılıklı laboratuvar kullanımları ve Ar-Ge projeleri gibi alanlarda da işbirlikleri gerçekleştirecek.

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