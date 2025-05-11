Çimentaş Yöneticileri, Huzurevini Ziyaret Etti

ÇİMENTAŞ YÖNETİCİLERİNDEN UNUTULMAZ ZİYARET

Çimentaş Elazığ Çimento Fabrikası yöneticileri, Anneler Günü kapsamında anlamlı bir etkinlikte bulundu. Fabrika Müdürü Mete Koçak ve diğer yöneticiler, Elazığ Gazi Huzurevi’ni ziyaret ederek yaşlılarla bir araya geldi. Bu ziyaret, huzurevi sakinleri için duygusal anlar yaşanmasına vesile oldu.

HEDEF: EVLAT HASRETİNİ GİDERMEK

Ziyaret sırasında huzurevindeki 40 kadın ve 56 erkek sakin için çeşitli hediyeler sunan yöneticiler, yaşlıların ellerini öperek onlarla sıcak bir iletişim kurdu. “Evlatlarından uzakta kaldıkları bu günde, onlara bir nebze olsun hasret gidermeye çalışıyoruz” diyen yöneticiler, huzurevi sakinleriyle duygusal anlar paylaşmanın yanı sıra hatıra fotoğrafları da çekti.

ANNE VE BABALARA SAYGI

Ziyaret, toplumsal değerlerin önemi açısından bir sembol teşkil ediyor. Yöneticilerin bu tür etkinliklerle, yaşlı bireylere olan saygı ve sevgilerini göstermesi, toplumda örnek bir davranış sergiliyor. Anneler Günü gibi özel günlerde yaşlılara olan ilgiyi artırmak, toplumun birlik ve beraberliğini güçlendiriyor.