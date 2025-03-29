Çimento Yüklü Tır Refüje Çıktı

KAZA ANIDEN GERÇEKLEŞTİ

Aydın’ın İncirliova ilçesinde, önüne bir otomobilin aniden çıkması sonucunda çimento yüklü bir tırın fren yaptığı ve bu nedenle refüje çıktığı iddia ediliyor. Olay, öğle saatlerinde Aydın-İncirliova karayolu üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, G.Ş. yönetimindeki 06 EV 4765 plakalı çimento yüklü tır, seyir halindeyken karşısına çıkan otomobile çarpmamak için aniden fren yapıyor.

REFAHAYA ÇIKAN TIRIN KUPASI

Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kayarak refüje çıkan tırın kupası, sürücüsü tarafından kontrol edilemedi. Neyse ki, tır sürücüsü kazayı herhangi bir yaralanma olmadan atlattı. Kazanın etkisiyle yolun bir şeridi trafiğe kapandı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildiriyor.

POLİS EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

İhbarın yapılmasının ardından polis ekipleri hızla olay yerine yönlendiriliyor. Kısa bir süre içinde bölgeye ulaşan polis, ikinci bir kazanın olmasını önlemek için gerekli tedbirleri alıyor. Tırın çekici yardımıyla bölgeden kaldırılmasının ardından trafik normale dönüyor. Kazaya dair soruşturma devam ediyor.