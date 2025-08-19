Cimin Üzümü Hasadı Başladı, Çiftçi Mutlu

ÜRÜN HASADININ BAŞLAMASI

Erzincan ekonomisine önemli katkı sağlayan ve sağlık açısından şifa kaynağı olarak görülen Üzümlü ilçesinde üretilen tescilli Cimin üzümünün hasadı başladı. Sofralık çekirdekli siyah üzüm sınıfındaki Cimin üzümünü yetiştiren Üzümlülü çiftçiler, bu yıl elde ettikleri yüksek verim ve piyasada oluşan toptan fiyatlardan memnun. Yörede 8 bin 650 dekar alanda yılda ortalama 6 bin ton Cimin üzümü üretilmesi, bu ürünü bölge ekonomisi için hayati kılıyor. Cimin üzümünün bu yılki toptan fiyatları, çiftçileri sevindiriyor.

İÇ PİYASA VE İHRACAT TALEBİ

Üzümlü ekonomisi açısından büyük önem taşıyan Cimin üzümü, hem iç piyasada tüketiliyor hem de yurt dışından talep görüyor. Üzümlü’deki üzüm hasadının, hava koşullarına bağlı olarak Ekim ayının sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. Üzümlü’ye bağlı Pişkidağ ve Bayırbağ köylerinde yer alan 200 yıllık bağlar, çiftçilerin en önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor. Cimin üzümünün hasadına başladıklarını açıklayan çiftçiler, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle bu yıl hasadın erken başladığını belirtiyor.

PİYASA FİYATLARI

Erzincan’ın Üzümlü ilçesindeki yaklaşık 10 bin dekar alanda yetiştirilen Cimin üzümündeki hasat süreci başladı. Bu yıl 6 bin tonun üzerinde üzüm üretimi gerçekleştirilen ilçede, Cimin üzümünün kilosu tarlada 100 lira, marketlerde ise 150-200 lira arasında alıcı buluyor. Doğu Anadolu Bölgesi’nde Malatya ve Elazığ’dan sonra en çok üzüm üretilen yer olan Üzümlü, kendi eşsiz tadıyla sofralık olarak tercih ediliyor. Düşük şeker oranı nedeniyle diyabet hastaları tarafından da sıkça tercih edilen Cimin üzümü, sağlık açısından çeşitli faydalar sağlıyor.

ÇİFTÇİLERİN GÖRÜŞLERİ

Bayırbağ köyünde üzüm hasadı yapan Pehlül Toprak, “Üzümün insana çok büyük faydaları var. Buradaki bağlar 200 yıl öncesine dayanıyor. Geçim kaynağımız üzüm yetiştiriciliği. Siyah üzüm, kan yapıcı özelliğiyle dikkat çekiyor ve çekirdeği ile de antioksidan taşıyor. Üzüm hasadı Ağustos’un ortalarında başlar ve Kasım ayına kadar devam eder” diyor.