Cimin Üzümü Sağlığa Faydası Tartışılmaz

SAĞLIK FAYDALARIYLA DOLU BİR ÜRÜN

Erzincan’ın Cimin adıyla bilinen ve günümüzde Üzümlü ilçesinde yetişen siyah üzüm, sağlık açısından birçok fayda sunuyor. Uzmanlar, hem taze hem de kuru olarak bu üzümün bol miktarda tüketilmesini öneriyor. İçeriğinde bulunan demir sayesinde birçok hastalığa şifa sunduğunu belirten uzmanlar, “Migrenden, hazımsızlığa, demir eksikliğinden, kabızlığa kadar iyi gelen siyah üzüm, yumurtalıklardaki kist oluşumunu önler” diyor. Gerçekleştirilen araştırmalar, siyah üzümün kadınlarda adet düzensizliği, kısırlık ve düşük yapma gibi sorunlara neden olan yumurtalıklardaki kistleri tedavi edici olduğuna dair kanıtlara ulaşıldığını gösteriyor.

CİLT VE SAÇ SAĞLIĞINA KATKISI

Siyah üzüm, diğer üzüm çeşitleriyle genel hatlarıyla benzer sağlık faydaları taşımaktadır ancak bazı özellikleri onu farklı kılıyor. Özellikle tadı, diğerlerinden daha az ekşi olan siyah üzüm, cilt ve saç sağlığına önemli katkılarda bulunuyor. Bu tür, kolesterol seviyelerini dengeliyor ve insülin duyarlılığını artırıyor. Düzenli tüketimi, konsantrasyon, hafıza ve mekanları hatırlama gibi becerileri geliştirmeye yardımcı oluyor. İçerdiği vitamin ve besinlerle kalp-damar sağlığını koruyan siyah üzüm, kanser riskini azaltma potansiyeline sahip. Siyah üzüm, ayrıca kilo vermek isteyenler için de ideal bir besin maddesi olarak öne çıkıyor.

HASAT MEVSİMİ VE EKONOMİK ÖNEMİ

Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde, Türkiye genelinde büyük ilgi gören Cimin Üzümünün hasat dönemi başladı. Hasat edilen bu üzümlerin kilogram fiyatı 120 ila 180 lira arasında değişiyor. Hasat mevsimiyle birlikte üzüm bağlarında yoğun bir hareketlilik yaşanıyor. Yaklaşık 10 bin dekar alanda bu yıl 8 bin ton üzüm hasadı bekleniyor. 2000 yılında “Cimin Üzümü” adıyla tescil edilen bu ürün, Üzümlü ve Erzincan ekonomisi için büyük bir önem taşıyor. Ayrıca, 2 bin 500 metre yükseklikte yetiştirilen üzümler, Karadeniz Bölgesi ve Türkiye’nin diğer illerine ihraç ediliyor.

ÜRETİMDEKİ ZORLUKLAR

Cimin Üzümü üretimi, bölgedeki yüzlerce aile için bir geçim kaynağı olmanın yanı sıra birçok zorluğu da beraberinde getiriyor. Yüksek rakımlardaki bağların budanmasından sulanmasına ve hasadına kadar her aşamada üreticilerin büyük çaba göstermesi gerekiyor. Bu zorlukların üstesinden gelmek amacıyla bağ bozumu bazen katır veya eşeklerle yapılıyor. Hasat edilen üzümler, kasalarla köy merkezlerine toplanarak buradan kamyonlarla Üzümlü ilçesindeki kooperatiflere gönderiliyor. İlçe merkezinde ise kamyonlardan tırlara yüklenen üzümler, Karadeniz başta olmak üzere Türkiye’nin çeşitli yerlerine ulaştırılıyor.