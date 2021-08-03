Cimnastikte ilk olimpiyat madalyası geldi

Tokyo’dan Mete Gazoz’dan sonra bir güzel haber daha geldi. Cimnastikte ilk olimpiyat madalyası Ferhat Arıcan’la geldi.
Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, Tokyo 2020’de paralel barda bronz madalya kazanarak Türkiye’ye cimnastik tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını getirdi.
Ferhat Arıcan, paralel bar finalinde bronz madalya kazandı.
Arıcan, finalde 15.633 puanla olimpiyat üçüncüsü oldu.
Milli sporcu gümüş madalya kazanan Alman Lukas Dauser’in yalnızca 0.067 puan gerisinde kaldı.
Paralel barda altın madalyayı Çin’den Jingyuan Zou 16.233 puanla kazandı.
Ferhat Arıcan, Türkiye’ye cimnastikteki ilk olimpiyat madalyasını kazandırdıktan sonra büyük sevinç yaşadı.