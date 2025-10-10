Cimpor Ve OYAK Çimento TİDE Farkındalık Ödülü Aldı

TCC Group Holdings’in çatısı altında yer alan Cimpor ve OYAK Çimento, Türkiye İç Denetim Enstitüsü tarafından düzenlenen ’15. Farkındalık Ödülleri’ etkinliğinde ‘Kurumsal Farkındalık’ kategorisinde ödül almaya layık görüldü. OYAK Çimento, mesleki farkındalığın eğitimi ve yaygınlaşmasına katkı sağlayan özel kişi ve kurumlarla, toplumsal değerlere etki eden kişi ve kurumları ödüllendirmek amacıyla TİDE tarafından 15 yıldır gerçekleştirilen bu ödül programında ‘Kurumsal Farkındalık’ ödülüne alınarak önemli bir başarı elde etti. Cimpor Global Holdings İç Denetim, Risk-Uyum Grup Direktörü Özge Aşcıoğlu, OYAK Çimento’nun bu ödülü ile şirketin sektördeki güçlü duruşunun yanında, kurumsal yönetim alanındaki yenilikçi uygulamalarını da bir kez daha kanıtladığını ifade etti. “Kurumsal değerlerimizi ve sürdürülebilir yönetim felsefemizi geleceğe taşırken büyük bir gurur yaşıyoruz” diyen Aşcıoğlu, “İç Denetim fonksiyonumuzun, yönetim süreçlerimize kattığı değerin TİDE gibi prestijli bir kurum tarafından onaylanması bizim için önemli bir motivasyon kaynağı. Bu ödül, OYAK Çimento’nun şeffaf ve etik kurumsal yönetişim ilkelerinin sektör dışından da takdir edildiğinin bir işareti. Sürdürülebilir başarı ve güven inşa etme yolculuğumuzda, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinden ödün vermeden tüm paydaşlarımıza değer yaratmaya devam edeceğiz” dedi.

FARKINDALIK ÖDÜLLERİNİN AMACI

TİDE Yönetim Kurulu tarafından verilen ‘Farkındalık Ödülleri’, İç Denetim alanına dair toplumsal ve kurumsal farkındalığı artırmak için yürütülen çabaların teşvik edilmesi amacıyla yapılmaktadır. Her yıl düzenlenen bu etkinlik, İç Denetim’in güçlü kurumsal yönetişimde, iç kontrol mekanizmalarında ve etkin risk yönetiminde üstlendiği kritik rol ile ilgili bilgilerin artırılması hedeflenmektedir. İyi uygulama örnekleri ödüllendirilerek, iç denetimin katma değerinin daha iyi anlaşılması, genel kabul görmesi ve uygulama kalitesinin yaygınlaşması amaçlanmaktadır. Ayrıca, ödüllerle akademik, bireysel, toplumsal ve kurumsal düzeyde farkındalığın geliştirilmesi hedeflenmektedir.