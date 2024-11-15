Cimrilik Ve Büyü Boşanma Sebebi Oldu

EŞİNİN SUÇLAMALARI VE BOŞANMA DAVASI

İş insanı Murat B., iki yıl süren evliliğinde eşi Türkan B.’yi çeşitli iddialarla suçlayarak boşanma davası açtı. Murat B., eşinin evde su ve elektrik kullanımını kısıtladığını, kombiyi çalıştırmadığını, sinemaya gittiği zaman evden yiyecek götürdüğünü ve restoranda garsona ödediği bahşişleri geri aldığını öne sürdü. Ayrıca, yatak odasında bulduğu muskalar yüzünden kendisine büyü yaptırıldığını da belirtti.

KARŞILIKLI SUÇLAMALAR VE MAHKEME SONUCU

Ankara 15’inci Aile Mahkemesi’nde görülen davada Türkan B., Murat B.’nin suçlamalarını kabul etmedi. Türkan B., eşinin fazladan harcama yaptığını iddia etti. Mahkeme, sunulan belge ve delillerle Türkan B.’nin aşırı cimri olduğuna ve büyü yaptırdığına kanaat getirerek, onun ağır kusurlu olduğuna hükmetti. Mahkeme, Türkan B.’nin eşinin fazla harcama iddiasını kanıtlayamadığı sonucuna vararak, çiftin boşanmasına karar verdi.

Türkan B., kararı temyiz ederek Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’ne başvurdu. Ancak, burada da Türkan B.’nin tutumunun aşırı cimri olduğu ve Murat B.’ye ekonomik şiddet uyguladığı tespit edildi. İstinaf başvurusunun reddedilmesi üzerine Türkan B., bu sefer Yargıtay’a başvurdu. Türkan B., eşinin iddialarının gerçek dışı olduğunu ve bunun sonucunda kusur tespitinin yanlış yapıldığını iddia etti.

Yargıtay 2’nci Hukuk Dairesi, 16 Ekim 2024 tarihli kararında, toplanan delillerle Türkan B.’nin aşırı cimri davranarak Murat B.’ye ekonomik şiddet uyguladığına ve büyü yaptırarak evliliği zora soktuğuna vurgu yaptı. Bu tür bir davranışın eşlerin aralarındaki güveni sarstığı belirtildi. Bunun sonucunda, Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararının onanmasına hükmedildi.

Murat B., evlilikleri süresince eşinin psikolojik ve ekonomik şiddetine maruz kaldığını ifade etti. Murat B., “Evlendikten sonra cimrilik ortaya çıktı. Bahşişleri toplamaya başladı. Kombi ve elektrikleri kısıtlıyordu, sinemada cebinden yiyecek çıkarıyordu” dedi. Ayrıca, yastığında bulduğu muskalardan da bahsederek, bu durumu ciddiye almadığını ancak büyü bozdurma yoluna gittiğini söyledi.

Murat B.’nin avukatı Senem Yılmazel, müvekkilinin tüm masrafları karşıladığı halde Türkan B.’nin ona ciddi ekonomik şiddet uyguladığını dile getirdi. Bahşişleri toplamaktan, sinemada yiyecek almayı kısıtlamaktan bahseden Yılmazel, müvekkilinin yastığındaki muskayı bulması sonrası yaşadıklarını ve bunun üzerine hocaya gittiğini belirtti. Yargıtay kararları gereğince büyü yapılmasının bile güven sarsıcı bir davranış olduğunun altını çizdi.