Çimsa, Mannok Satın Almasıyla Büyüyor

ÇİMSA, YENİ SATIN ALIMIYLA BÜYÜYOR

Çimsa, İrlanda ve Birleşik Krallık pazarlarının önemli oyuncularından Mannok’u bünyesine katarak, Sabancı Holding’in bugüne kadarki en büyük yurt dışı satın alımını gerçekleştirmiş oldu. Son beş yılda piyasa değerini 7 kat artırarak yaklaşık 1,4 milyar dolar seviyesine ulaşan Çimsa, yapı malzemeleri sektöründe ABD ve Avrupa gibi ileri pazarlarındaki etkisini güçlendirmeye devam ediyor. Mannok’u alarak, gaz beton ve prekast gibi çimento bazlı ürünlerin yanı sıra yalıtım malzemeleri ve geri dönüştürülmüş plastik ambalaj ürünlerini de portföyüne dâhil eden Çimsa, önemli bir adım daha atmış oldu.

UNUTULMAZ BİR SATIN ALMA DÖNEMİ

Mannok’un satın alımıyla ilgili duygularını paylaşan Sabancı Holding Malzeme Teknolojileri Grup Başkanı Burak Orhun, “Bu sadece Sabancı tarihine atılan bir imza değil” diyerek, KPMG’nin raporuna göre bu işlemin “2024’te bir Türk şirketinin yurt dışında gerçekleştirdiği en büyük işlem” olduğunu belirtti. Sabancı’nın her alanda öncü olmayı ilke edindiğinin altını çizen Orhun, bu duruşlarının Mannok satın almasıyla da ortaya çıktığını ifade etti. Burak Orhun, günümüzde rekabetin malzeme odağında şekillendiğini ve şirketlerin malzeme teknolojilerine hakim olmasının önemini vurguladı.

KÜRESEL HEDEFLER VE YATIRIM STRATEJİLERİ

Çimsa’nın yeni vizyonunu hayata geçirmek için küresel etki yaratmaları gerektiğini belirten Burak Orhun, Mannok satın almasıyla tarihi bir adım attıklarını da sözlerine ekledi. Malzeme Teknolojileri Grubu’nun Sabancı Holding net aktif değeri içerisindeki payını 2029 yılına kadar yüzde 20’ye çıkarmayı hedeflediklerini ifade eden Orhun, portföyü dönüştürecek stratejik satın almalar yapacaklarının altını çizdi. ABD ve Avrupa coğrafyasında büyük montanlı ilave satın alımlar yapmayı planladıklarını da belirtti.

Çimsa CEO’su Umut Zenar, son yıllardaki dönüşümde yurt dışı yatırımlarının önemli bir rolü olduğunu dile getirdi. İspanya’daki satın almalarla beyaz çimento alanında dünya çapında öne çıktıklarını belirten Zenar, ABD’deki gri çimento öğütme tesisinin inşaatının da devam ettiğini vurguladı. “Bu tesisimizi bu yıl içerisinde devreye alacağız” diyen Zenar, Mannok’un alınmasının ürün ve coğrafi çeşitliliği artıracağını ifade etti. Bu yatırım stratejileriyle Çimsa’nın, küresel ölçekte güçlü bir yapı malzemeleri şirketine dönüşeceğini kaydetti.

ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ VE PİYASA DİNAMİKLERİ

Umut Zenar, Mannok’un yapı malzemeleri ürün grubunun Çimsa portföyüne eklenmesinin önemli bir rol oynayacağını ifade etti. Mannok’un yapı malzemeleri alanında geniş bir ürün yelpazesine sahip olduğunu vurgulayan Zenar, çimento ve çimento bazlı ürünlerin yanı sıra yalıtım malzemeleri ve geri dönüştürülmüş plastik ambalaj üretimiyle de dikkat çektiğini söyledi. Bu satın almayla birlikte Çimsa’nın döviz bazlı satışlarının oranının yüzde 70’in üzerine çıkacağını ve uluslararası gelirlerinin artacağını belirten Zenar, 2025’te bu değişimlerin daha net bir şekilde görüleceğini sözlerine ekledi.