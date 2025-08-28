CİMTAS Çalışanı, 10 Milyon TL Üzerinde Kazanç Zimmetine Geçirdi

GÖZALTINA ALINAN ÇALIŞAN TUTUKLANDI

Bursa’nın Gemlik Serbest Bölge’sinde bulunan CİMTAS işletmelerinde, yıllar içinde 10 milyon TL’nin üzerinde kazancı zimmetine geçirdiği iddiasıyla bir çalışan gözaltına alındı. Soruşturma, Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı ve Gümrük polisi ile Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaya müdahil oldu.

YETKİSİ AŞILDI

Gemlik Serbest Bölge’deki Cimtas işletmelerinde, satın alma ve tamir işlerinden sorumlu olan çalışanın, tamir işlemlerini değişim olarak gösterdiği, ilave olarak benzer ürünleri tekrar tamir ettirip yeni gibi envantere kaydettiği ve içerideki plakaları farklı araçlara kopyaladığı belirtildi. Yıllar geçtikçe 10 milyon TL’yi bulan kazancı zimmetine geçirdiği ifade edilen zanlı, Gemlik Adliyesinde hakim karşısına çıkarıldı.

TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ

Zanlı, mahkeme sonrası tutuklanarak Bursa Kapalı Cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bilgisi veriliyor.