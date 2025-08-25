Çin, 157 Ülkenin Ticaret Ortağıdır

ÇİN’İN TİCARET ORTAKLIKLARI GÜÇLENİYOR

Çin, dünya genelinde 157 ülke ve bölgenin ilk 3 ticaret ortağı arasında bulunuyor. Bu bilgi, Çin Gümrük Genel İdaresi Başkanı Sun Meijun’un pazartesi günü gerçekleştirdiği basın toplantısında paylaşıldı. Başkan Sun, bu durumu detaylandırarak, ülkenin ticaret gücünü vurguluyor.

TICARETİN GELECEĞİ

Başkan Sun, bu durumun küresel ticaretin dinamikleri içerisinde önemli bir yer edindiğinin altını çiziyor. “Çin, dünya genelinde 157 ülke ve bölgenin ilk 3 ticaret ortağı arasında yer alıyor” sözleri, Çin’in ekonomik büyüme hedeflerine ulaşma konusundaki kararlılığını gözler önüne seriyor. Bu bilgiler, uluslararası ticaret ilişkilerinin gelişmesine de katkı sağlıyor.