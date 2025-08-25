Çin, 157 Ülkenin Ticaret Ortağıdır

Haberler

ÇİN’İN TİCARET ORTAKLIKLARI GÜÇLENİYOR

Çin, dünya genelinde 157 ülke ve bölgenin ilk 3 ticaret ortağı arasında bulunuyor. Bu bilgi, Çin Gümrük Genel İdaresi Başkanı Sun Meijun’un pazartesi günü gerçekleştirdiği basın toplantısında paylaşıldı. Başkan Sun, bu durumu detaylandırarak, ülkenin ticaret gücünü vurguluyor.

TICARETİN GELECEĞİ

Başkan Sun, bu durumun küresel ticaretin dinamikleri içerisinde önemli bir yer edindiğinin altını çiziyor. “Çin, dünya genelinde 157 ülke ve bölgenin ilk 3 ticaret ortağı arasında yer alıyor” sözleri, Çin’in ekonomik büyüme hedeflerine ulaşma konusundaki kararlılığını gözler önüne seriyor. Bu bilgiler, uluslararası ticaret ilişkilerinin gelişmesine de katkı sağlıyor.

Çorum’da FETÖ Yalanıyla 15 Milyon TL

Çorum'da telefon dolandırıcılığı yapan 6 şüpheli, 15 milyon lira vurarak yakalandı. Kendilerini polis veya savcı olarak tanıtıp vatandaşları kandırmışlardı.
Çukurca’da Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Çukurca'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 985 paket gümrük kaçağı sigara ile 4 adet elektronik sigara yakalandı.

