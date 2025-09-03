Çin, 3 Eylül’de Zafer Günü’nü Kutladı

ASKERİ GEÇİT TÖRENİNE MUAZZAM KATILIM

Çin, İkinci Dünya Savaşı’nda Japonya’ya karşı kazanılan zaferin anıldığı 3 Eylül Zafer Günü dolayısıyla görkemli bir askeri geçit töreni düzenledi. Bu tören, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in liderliğinde gerçekleşti ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, Myanmar askeri yönetiminin lideri Min Aung Hlaing, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan gibi 20’yi aşkın liderin katılımıyla dikkat çekti. Ayrıca, törende Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın da yer aldığı belirtildi.

İKİLİ DİYALOG DİKKAT ÇEKTİ

Çin, Rusya ve Kuzey Kore liderlerinin bu törende 66 yıl aradan sonra bir araya gelmesi, Batı dünyasına karşı bir birlik mesajı olarak yorumlanıyor. Bu anlamda, Jinping ile Putin arasında geçen diyalog askeri geçit töreninde önemli bir yer kapladı. İki lider arasındaki konuşma şöyle gerçekleşti: Jinping, “Eskiden insanlar nadiren 70 yaşına kadar yaşıyordu. Şimdi 70 yaşına geldiğinde hâlâ çocuk kalıyorsun.” derken, Putin ise, “Biyoteknolojiyle organlar sonsuza kadar değiştirilebilir. Ölümsüzlüğe bile ulaşılabilir.” yanıtını verdi. Jinping, bu yüzyılda insanların 150 yaşına kadar yaşayabileceğini öngörenlerin bulunduğunu da dile getirdi.