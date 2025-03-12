Çin, 4,4 Milyon Hektara Ağaç Dikti

ÇİN’DE AĞAÇ DİKİMİ ARTIYOR

Çin, geçtiğimiz yıl çevre dostu yeşillendirme çalışmalarını hızlandırarak 4,446 milyon hektar alanda ağaç dikimi gerçekleştirdi. Ulusal Yeşillendirme Komisyonu tarafından çarşamba günü açıklanan rapora göre, bu rakam 2023’teki 3,998 milyon hektar ağaç dikimi miktarından oldukça fazla bulunuyor. Bu kapsamda, ülke 47. Ulusal Ağaç Dikme Günü’nü kutladı.

BOZULMUŞ ALANLARIN İYİLEŞTİRİLMESİ HEDEFİ

2024 yılında Çin’de 3,224 milyon hektar bozulmuş otlak arazinin eski haline döndürülmesi amaçlanıyor. Bunun yanı sıra, 2,783 milyon hektar kumlu ve taşlı alanların iyileştirilmesi de planlanıyor. Geçen yıl, Çin’in ormancılık ve otlak sektörü üretim değerinde artış gözlemlendi ve bu değer bir önceki yıla göre yüzde 9,6 artarak 10,17 trilyon yuana (yaklaşık 1,42 trilyon ABD doları) çıktı.

EKOLOJİK TURİZMDEKİ ARTIRMA

Raporda yer alan bilgiye göre, 2024 yılı itibarıyla ekoturizm faaliyetleri de önemli bir artış gösteriyor. 2023 yılına göre ekoturizm gezileri, yüzde 9,1 artışla 2,76 milyara ulaştı. Bu durum, Çin’in çevreye yönelik bilinçli çalışmalarının bir sonucu olarak değerlendiriliyor.