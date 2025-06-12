Çin, 53 Ülkeye Sıfır Gümrük Vergisi

ÇİN’DEN AFRİKA ÜLKELERİNE GÜMRÜK VERGİSİ SIFIRLANIYOR

Çin, diplomatik ilişkisi bulunan 53 Afrika ülkesi için tüm ürünlerde gümrük vergisini sıfırlayacak. Bu karar, Çin-Afrika İşbirliği Forumu (FOCAC) Sonuçlarının Uygulanması Bakanlar Düzeyinde Koordinasyon Toplantısı çerçevesinde duyuruldu. Toplantı, Çin’in Hunan eyaletinin başkenti Changsha’da gerçekleşiyor. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, toplantıya bir tebrik mesajı iletilerek, sıfır gümrük vergisi uygulamasının müjdesini verdi.

AFRİKA’NIN İHRACATI KOLAYLAŞIYOR

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Pekin’de düzenlenen basın toplantısında bu konuya dair açıklamalarda bulundu. Lin, yeni uygulamanın güvenilirliğini vurgulayarak, “Bu uygulama, Afrika ülkelerinden Çin’e yapılan ihracatı kolaylaştırmayı hedefliyor” dedi. Ayrıca, Çin’in Afrika ülkeleriyle dayanışma ve iş birliğini dış politikasının temeli olarak gördüğünü ifade etti.

ÇİN’DEN MODERNLEŞME VE DAYANIŞMA VURGUSU

Sözcü Lin, ayrıca ilerleyen dönemlerde Çin’in kendi tarzında modernleşmeyi güçlendireceğini, Afrika ülkelerinin kalkınmasını hızlandıracağını ve Küresel Güney ülkeleri arasında dayanışmayı artıracağını aktardı. Bu adımlar, Afrika kıtası ile olan ilişkileri daha da derinleştirmeyi amaçlıyor.