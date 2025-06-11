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Çin, 53 Ülkeye Sıfır Gümrük Vergisi

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ÇİN’DEN AFRİKA ÜLKELERİNE GÜMRÜK VERGİSİ SIFIRLANIYOR

Çin, diplomatik ilişkisi bulunan 53 Afrika ülkesinden yapılan tüm ürün ithalatına gümrük vergisini kaldırma kararı aldı. Çin-Afrika İşbirliği Forumu (FOCAC) Sonuçlarının Uygulanması Bakanlar Düzeyinde Koordinasyon Toplantısı, bugün Hunan eyaletinin başkenti Changsha’da başladı. Toplantıya katılamayan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, bu gelişmeyi duyuran bir tebrik mesajı gönderdi.

YENİ UYGULAMA İHRACATI KOLAYLAŞTIRACAK

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, konuyla ilgili olarak Pekin’de düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Lin, yeni uygulamanın Afrika ülkelerinden yapılan ihracatı kolaylaştırmayı hedeflediğini belirtti. Ayrıca, Çin’in Afrika ülkeleriyle olan dayanışma ve iş birliğini dış politikasının temel amacı olarak gördüğünü ifade etti.

MODERNLEŞME VE DAYANIŞMA VURGUSU

Sözcü Lin, ilerleyen zamanlarda Çin’in kendi tarzında modernleşmeyi güçlendireceğini, Afrika ülkelerinin kalkınmasını hızlandıracağını ve Küresel Güney ülkeleri arasındaki dayanışmayı artıracağını da vurguladı.

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