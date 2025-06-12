Dünya

Çin, 53 Ülkeye Sıfır Gümrük Vergisi

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ÇİN’DEN AFRİKA ÜLKELERİNE GÜMRÜK VERGİSİ SIFIRLANIYOR

Çin, diplomatik ilişkisi bulunan 53 Afrika ülkesinden ithal edilen tüm ürünlerin gümrük vergisini sıfırlama kararını aldı. Bu gelişme, Çin-Afrika İşbirliği Forumu (FOCAC) Sonuçlarının Uygulanması Bakanlar Düzeyinde Koordinasyon Toplantısı çerçevesinde ortaya çıktı. Toplantı, Çin’in Hunan eyaletinin başkenti Changsha’da bugünden itibaren gerçekleştiriliyor.

DEVLET BAŞKANINDAN TEŞEKKÜR MESAJI

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, toplantıya bir tebrik mesajı yollayarak sıfır gümrük vergisi uygulamasını duyurdu. Bununla birlikte, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Pekin’de düzenlenen basın toplantısında bu uygulamanın ayrıntılarını paylaştı. Lin, yeni uygulamanın Afrika ülkelerinden Çin’e yapılan ihracatı kolaylaştırmayı amaçladığını belirtti. Ayrıca, Çin’in Afrika ülkeleriyle dayanışma ve iş birliğini dış politikasının önceliği olarak gördüğünü ifade etti.

GELECEK HIZLANDIRILACAK

Sözcü Lin, gelecekte Çin’in kendi tarzında modernleşmeyi güçlendireceğini, Afrika ülkelerinin kalkınmasını hızlandıracağını ve Küresel Güney ülkeleri arasındaki dayanışmayı artıracağını vurguladı. Bu adım, Çin’in Afrika ile olan ilişkilerini derinleştirmeye ve ekonomik iş birliğini teşvik etmeye yönelik önemli bir katkı sağlıyor.

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