Çin, 53 Ülkeye Sıfır Gümrük Vergisi Uygulayacak

ÇİN’DEN AFRİKA ÜLKELERİNE GÜMRÜK VERGİSİ SIFIRLAMASI

Çin, diplomatik ilişkisi bulunan 53 Afrika ülkesinden ithal edilen tüm ürünler için gümrük vergisini sıfırlama kararı aldı. Bu önemli gelişme, Çin-Afrika İşbirliği Forumu (FOCAC) Sonuçlarının Uygulanması Bakanlar Düzeyinde Koordinasyon Toplantısı çerçevesinde, Changsha’da bugün başladı. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, bu toplantıya yönelik bir tebrik mesajı göndererek sıfır gümrük vergisi uygulamasını tüm dünyaya ilan etti.

YENİ UYGULAMANIN HEDEFİ

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Pekin’de düzenlenen basın toplantısında yeni uygulamaya dair bilgi verdi. Lin, bu uygulamanın Afrika ülkelerinden Çin’e yapılan ihracatı kolaylaştırmayı amaçladığını belirtti. Ayrıca, kendi ülkesi ile Afrika ülkeleri arasındaki dayanışma ve iş birliğinin, Çin’in dış politikasının temel unsuru olduğunu ifade etti. Sözcü, ilerleyen süreçte Çin’in kendi modernleşme tarzını güçlendireceğini vurguladı. Bu durumun, Afrika ülkelerinin kalkınmasını hızlandıracağını ve Küresel Güney ülkeleri arasındaki dayanışmayı da artıracağını açıkladı.