ÇİN, 6 Uydu Fırlattı Bugün

ÇİN’İN UYDULARDAN YENİ AÇIKLAMASI

Çin, teknoloji ve uzay araştırmaları için bu sabah 6 uydu fırlattı. Shanxi eyaletindeki Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi’nden gönderilen altı yeni test uydusu, modifiye edilmiş Uzun Yürüyüş-6 taşıyıcı roketiyle yerel saatle 06.51’de uzaya yükseldi.

UYDU FIRLATIMININ BAŞARISI

Fırlatma işlemi ardından belirlenen yörüngelere başarıyla yerleşen Shiyan-27 uydularının, uzay ortamının keşfi ile ilgili teknolojik deneyler için kullanılacağı bilgisi verildi. Ayrıca, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin bu uçuşunun toplamda 570’inci seferi olduğu bildirildi.