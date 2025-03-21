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Çin, 66 Sondaj Kuyusu Teslim Etti

ÇİN’DEN ZİMBABWE’YE TEMİZ SU DESTEĞİ

Zimbabve’nin Mashonaland Doğu eyaletinde yer alan halka, Çin tarafından 66 adet sondaj kuyusu teslim edildi. Bu projeyle birlikte yaklaşık 16.500 kişi temiz suya erişim imkanı bulmuş oluyor.

SONDAJ KUYULARI PROJESİ

Teslim edilen sondaj kuyuları, Çin Jeo-Mühendislik Şirketi tarafından gerçekleştirilen 300 sondaj kuyusu açma projesinin bir parçası olarak hayata geçiriliyor. Zimbabve’nin dört eyaletinde süren bu proje, bölgedeki su sorununu çözmede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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