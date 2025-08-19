Haberler

Çin, 7 Uydu Taşıyan Roket Fırlattı

ÇİN’DEN BAŞARILI ROCKET FIRLATMASI

Jiuquan, 19 Ağustos – Çin, 7 uydu taşıyan Lijian-1 Y10 isimli taşıyıcı roketini uzaya başarıyla fırlatıyor. Ticari havacılık inovasyonuna öncülük eden pilot bölgeden, Çin’in kuzeybatısında yer alan Jiuquan’dan, salı günü Beijing saatiyle 15.33’te gerçekleştirdiği bu fırlatma ile uydular, planlanan yörüngelerine sorunsuz bir şekilde yerleştiriliyor.

UZAY PROGRAMINDA YENİ BİR AŞAMA

Bu fırlatma, Çin’in uzay programındaki önemli bir adımı simgeliyor. Lijian-1 Y10 roketi, ülkenin uzay çalışmalarındaki gelişmeleri hızlandıracak ve ticari uzay taşımacılığında daha fazla fırsat sunacak.

