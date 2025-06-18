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Çin, 791 Vatandaşını İran’dan Tahliye Etti

ÇİN VATANDAŞLARININ TAHLİYESİ HIZLANDI

Çin Dışişleri Bakanlığı, 791 Çin vatandaşının İran’dan güvenle tahliye edildiğini bildirdi. Bugün yapılan olağan basın toplantısında, bakanlığın Sözcüsü Guo Jiakun, İran ve İsrail’deki Çin vatandaşlarının tahliye işlemlerine dair bilgiler aktardı. Guo, “Dışişleri Bakanlığı ile İran’daki Çin Büyükelçiliği ve konsolosluklarının koordinasyonunda ve bölgedeki bazı komşu ülkelerin aktif desteğiyle, şu ana kadar 791 Çin vatandaşının güvenli şekilde tahliye edildiğini” ifade etti.

Guo Jiakun ayrıca, Dışişleri Bakanlığı ile yurtdışındaki Çin temsilciliklerinin, vatandaşların güvenliği ve tahliyesi için gereken her türlü desteği vermeyi sürdüreceğini belirtti. Bu açıklama, Çin hükümetinin yurtdışındaki vatandaşlarının güvenliğini sağlama konusundaki kararlılığını gösteriyor.

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