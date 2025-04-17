Çin AB İle Ticaret Sistemini Koruyacak

ÇİN’İN TİCARET POLİTİKALARI VE AB İLE İLİŞKİLERİ

Çin Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği ile kurallara dayalı çok taraflı ticaret sistemini koruyacaklarını duyurdu. Bakanlık Sözcüsü He Yongqian, düzenlenen basın toplantısında, Çin’in Avrupa Birliği (AB) ile Dünya Ticaret Örgütü’nü (DTÖ) merkez alarak ticaret sistemini korumaya hazır olduğunu ifade etti.

ÇİN-AB EKONOMİK İLİŞKİLERİ

Sözcü He, Çin-AB ekonomik ve ticari ilişkilerinin bağımsızlığı ve istikrarının, dünya ekonomisine daha fazla öngörülebilirlik ve olumlu katkı sunmasının beklendiğini vurguladı. Ayrıca, Ticaret Bakanlığı’nın ABD ile temas halinde olduğunu belirterek, ekonomik ve ticari alanda müzakerelere açık bir tutum sergilediklerini aktardı.

ABD İLE ANLAŞMA ÇAĞRISI

He Yongqian, ABD’ye uyguladığı baskı ve tehdidi durdurma çağrısında bulunarak, iki taraf arasındaki anlaşmazlıkların karşılıklı saygı ve eşitlik temelinde diyalog yoluyla çözülmesini istediklerini de dile getirdi.