Çin-AB ilişkileri, ortaklığa önem veriyor

ÇİN CUMHURBAŞKANI’NDAN 50. YIL MESAJI

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Çin ile AB arasındaki diplomatik ilişkilerin 50. yıl dönümü dolayısıyla karşılıklı tebrik mesajı yayımladı. Xi, mesajında Çin ile AB’nin kapsamlı stratejik ortaklar olduğunu, çok kutupluluğu destekleyen iki büyük güç, küreselleşmeyi destekleyen önemli pazarlar ve çeşitliliği savunan iki medeniyet olduklarını ifade etti. Xi, 50 yıl önce diplomatik ilişkilerin kurulmasından beri iki tarafın çeşitli düzey ve sektörlerdeki yakın etkileşimini sürdürdüğünü belirtti. Ayrıca, diyalog ve işbirliğinin sağladığı başarıların verimli olduğunu ve kültürel ile halklar arası etkileşimin canlı bir biçimde devam ettiğini vurguladı.

DİPLOMATİK İLİŞKİLERİN GÜÇLENMESİNE VURGULAR

Xi, Çin-AB ilişkilerinin dünyada en büyük etkiye sahip ikili ilişkilerden biri haline geldiğini ve bunun iki halkın refahını artırmaya, dünya barış ve kalkınmasını teşvik etmeye büyük katkılar sağladığını söyledi. Son dönemde dünyanın büyük bir değişim geçirdiğini ve insanlığın kritik bir yol ayrımında olduğuna dikkat çeken Xi, sağlıklı ve istikrarlı ilişkilerin sadece karşılıklı başarıları teşvik etmekle kalmayıp aynı zamanda dünyayı da aydınlattığını aktardı. Xi, bu özel yıl dönümünü fırsat bilerek, ilişkilerin gelişiminde elde edilen deneyimleri gözden geçirmek, stratejik iletişimi derinleştirmek ve karşılıklı güveni artırmak üzere Costa ve Von der Leyen ile işbirliği yapmaya hazır olduğunu dile getirdi.

KÜRESEL ZORLUKLARA ORTAK ÇÖZÜM ÇAĞRISI

Xi, iki tarafı dünya barış, istikrar, kalkınma ve refaha daha fazla katkıda bulunmak için çok taraflılığa bağlı kalmaya, eşitlik ve adaleti korumaya, tek taraflılığı ve zorbalığı reddetmeye çağırdı. Dünyadaki global zorlukların çözümünde güç birliği yapmayı ve ortaklaşa adil ve düzenli bir çok kutuplu dünya ve kapsayıcı ekonomik küreselleşmenin inşasına katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti. AB liderleri de, Çin’in son 50 yılda tarihin en hızlı ve sürekli ekonomik büyümesini sağladığını aktararak, AB ve Çin’in kapsamlı ilişkiler kurduğunu ve birbirlerinin en önemli ticaret ortakları haline geldiğini ifade etti.

KÜRESEL BARIŞ VE İŞBİRLİĞİNE VURGU

AB liderleri, küresel belirsizlik ve jeopolitik değişimlerin etkili olduğu bir dönemde Çin ile ortaklığa derinleştirmeye, etkileşim ve işbirliğini güçlendirmeye yönelik isteklerini dile getirdi. Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın amaç ve ilkelerine bağlı kalma sözü veren liderler, ortak zorlukların üstesinden gelmek için işbirliği yapacaklarını ve küresel barış, güvenlik, refah ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmeye hazırlıklı olduklarını belirtti.