Çin, ABD Gemisini İzlediğini Açıkladı

ÇİN, ABD’NİN GEMİ GEÇİŞİNİ BELİRTİYOR

Çin, ABD Donanmasına ait bir savaş gemisinin Tayvan Boğazı’ndan geçtiğini açıkladı. Çin Halk Kurtuluş Ordusunun Tayvan Boğazı’ndan sorumlu Doğu Cephesi Komutanlığı Sözcüsü Albay Şı Yi, Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze muhribi USS William P. Lawrence’ın bu bölgeden geçtiğini belirtti. Ayrıca, komutanlığa bağlı deniz ve hava kuvvetlerinin gemiyi seyri süresince izlediği kaydedildi. Sözcü Şı, “ABD tarafı geminin geçişini kamuoyu önünde abartmaktadır” diyerek eleştiride bulundu.

ABD’NİN AÇIKLAMASI TARTIŞMALI

Şı, ABD’nin geminin geçişiyle ilgili açıklamasının, doğru ve yanlışın karıştırıldığını, yasal ilkelerin çarpıtıldığını ve uluslararası algının yanlış yönlendirildiğini ileri sürdü. Komutanlığın açıklamasıyla yayımlanan bir videoda, Çin savaş gemisindeki denizcilerin ufukta görünen ABD gemisini dürbünle izlediği anlar yer aldı. Öte yandan, ABD Hint-Pasifik Komutanlığından bir sözcü, Newsweek’e verdiği bir demeçte, bu geminin Tayvan Boğazı’nda uluslararası hukuka göre seyrüsefer ve uçuş serbestisinin olduğu sulardan rutin geçiş yaptığını bildirdi.

ÇİN-TAYVAN ANLAŞMAZLIĞI DEVAM EDİYOR

Çin, Tayvan’ı kendi topraklarının bir parçası olarak görüyor. 1949’dan bu yana, fiili bağımsızlığa sahip olan Tayvan, Çin ana karası ile yaşanan iç savaşın ardından oluşan ayrılıkçı bir durumun parçası. Çin, Tayvan Boğazı’nı kendi kara suları olarak değerlendiriyor ve ABD ile diğer ülkelerin bölgede askeri varlığını kabul etmiyor. ABD Donanmasının bu bölgedeki seyir ve keşif faaliyetleri, iki ülke arasındaki gerginlikleri artıran bir diğer unsur oluyor.