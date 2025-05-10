Çin, ABD Gümrük Vergilerine Karşı

ÇİN TİCARET BAKANI’NDAN ABD’YE KARŞI TEPKİ

Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, 10 Mayıs’ta Moskova’da yaptığı açıklamada, ABD’nin “karşılıklı gümrük vergileri” uygulamalarına güçlü bir şekilde karşı olduklarını belirtti. Wang, bu süreçte meşru kalkınma çıkarlarını kararlılıkla koruyacaklarını vurguladı. Perşembe günü Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov ile bir araya gelen Wang, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

YATIRIMLARIN TEŞVİKİ VE KORUNMASI GÖRÜŞÜLDÜ

İki bakan, Çin ile Rusya arasında yatırımların teşvik edilmesi ve korunmasına yönelik güncellenmiş anlaşmanın uygulanmasının yanı sıra ikili ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi konularını ele aldı. Wang, ABD’nin gümrük vergileriyle ilgili tutumunu değerlendirerek, bu konularda üst düzey ekonomik ve ticari görüşmeleri başlatmayı kabul ettiklerini ifade etti. Wang, mevcut önlemleri de göz önünde bulundurarak, tutumlarının her zaman tutarlı olduğunu sözlerine ekledi.

KALKINMA ÇIKARLARINI KORUMA KARARLILIĞI

Bakan, kalkınma çıkarlarını koruma konusundaki kararlılıklarının değişmediğini belirterek, uluslararası eşitlik, adalet ve ekonomik düzenin sürdürülebilirliği konusundaki tutumlarının da sabit kaldığını vurguladı. Wang’ın bu açıklamaları, uluslararası kamuoyunda dikkat çekti ve Çin’in ticaret politikalarının belirgin bir şekilde şekilleneceğinin sinyallerini verdi.