Çin, ABD İddialarını Reddediyor

ABD VE ÇİN ARASINDA TİCARET MÜZAKERELERİ SÜRECEK

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşları devam ediyor. Bu noktada ABD Başkanı Donald Trump, gümrük tarifesi artışları ile ilgili müzakerelerin aktif bir şekilde yürütüldüğünü açıkladı. Ancak Pekin yönetimi bu iddiayı reddederek, müzakerelerde ilerleme olmadığına vurgu yaptı.

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Hı Yadong, ticaret müzakerelerine dair yaptığı açıklamada, “Çin-ABD ticaret müzakerelerinde herhangi bir ilerleme olduğu iddiası olgusal temelden yoksundur, rüzgarı yakalamaya yöneliktir.” ifadelerini kullandı. Hı, diyalog ve istişareye açık olduklarını belirtirken, bu süreçlerin karşılıklı saygı ve eşitlik temelinde olması gerektiğini de vurguladı.

TARİFE ARTIRIMLARINI ABD BAŞLATTI

Hı Yadong, tek taraflı tarife artışlarının başlatanının ABD olduğunu kaydederken, “Eğer ABD, gerçekten sorunu çözmek istiyorsa uluslararası toplumun ve iç kamuoyunun akılcı seslerine kulak vermeli, Çin’e yönelik tüm tek taraflı tarife tedbirlerini iptal etmeli ve farklılıkları eşit diyalog yoluyla çözmenin yollarını aramalı.” şeklinde konuştu.

MÜZAKERE SÜRECİ İLERLİYOR

Çin, ABD Başkanı Donald Trump’ın 2 Nisan’da açıkladığı “karşılıklı tarifelere” ilk tepki gösteren ülke oldu ve eşit oranda karşılık verdi. Bu gelişmeler sonucunda iki ülke arasında tarife yükselişi yaşandı; ABD, Çin’e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145’e, Pekin ise yüzde 125’e çıkardı. Washington yönetimi, diğer ülkelerle olan tarifeleri 90 gün ertelerken, Çin’e yönelik tarifeler yürürlüğe girmiş durumda.

Trump, Oval Ofis’te düzenlediği bir imza töreninde, “Çin ile adil bir anlaşma yapacağız. Adil olacak. Şu anda her şey (görüşmeler) aktif. Herkes yaptığımız şeyin bir parçası olmak istiyor.” diyerek, gümrük tarifeleri konusunda bir çözüm bulunması gerektiğini ifade etti.