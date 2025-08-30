Çin, ABD ile ticaret konularını görüştü

ÇİN TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ABD’DE GÖRÜŞTÜ

Çin Ticaret Bakanlığı’nın uluslararası ticaret temsilcisi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Li Chenggang, 27-29 Ağustos tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri’ni ziyaret ederek ABD’li yetkililer ve iş dünyası temsilcileriyle önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, Li, ABD Hazine Bakanlığı, ABD Ticaret Bakanlığı ve ABD Ticaret Temsilciliği yetkilileriyle bir araya geldi. Görüşmelerde, Çin ve ABD liderleri arasında yapılan telefon görüşmesinde ulaşılan mutabakatın nasıl uygulanacağı üzerinde duruldu.

Görüşmelerde, iki ülkenin ekonomik ve ticari ilişkileri ile Çin-ABD ekonomik ve ticari görüşmelerinde varılan mutabakatların uygulanması gibi konular ele alındı. Li, “Çin ve ABD’nin karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliği ilkelerine bağlı kalması gerekiyor” dedi. Ayrıca, Çin-ABD ekonomik ve ticari danışma mekanizmasının etkin bir şekilde kullanılmaya devam edilmesi, farklılıkların yönetimi, eşit diyalog ve danışma yoluyla işbirliğinin genişletilmesi gerektiğini vurguladı. Bu bağlamda, iki ülkenin ekonomik ve ticari ilişkilerinin sağlıklı, istikrarlı ve sürdürülebilir bir şekilde gelişimini ortaklaşa teşvik etmeleri gerektiğini belirtti.

İŞ DÜNYASI TEMSİLCİLERİYLE GÖRÜŞMELER

Li’nin ziyareti sırasında ABD-Çin İş Konseyi, ABD Ticaret Odası ve bazı ABD şirketlerinin temsilcileriyle de önemli görüşmeler gerçekleşti. Bu görüşmelerde, iş dünyası temsilcileriyle karşılıklı bilgi alışverişinde bulunarak, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin artırılması hedeflendi.