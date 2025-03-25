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Çin ABD İşbirliğini Derinleştirmeyi Teşvik Ediyor

ÇİN EKONOMİSİNDEKİ OLUMLU İVME

Çin Başbakan Yardımcısı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi He Lifeng, Blackstone Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Stephen Schwarzman ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede He, daha fazla ABD’li şirketi ve uzun vadeli sermayeyi, karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini derinleştirmeye teşvik ettiklerini dile getirdi. Ayrıca ikili ekonomik ilişkilerin sağlıklı ilerlemesine de daha etkin bir şekilde katkıda bulunacaklarını ifade etti. He, Çin ekonomisinin şu an olumlu bir ivme gösterdiğini, ülke içerisindeki canlılık ve dinamizmin arttığını vurguladı.

YENİ KALKINMA MODELİ

He, yurtiçi dolaşımın temel dayanak noktası olduğunu, yurtiçi ve uluslararası dolaşımın birbirini güçlendirdiği yeni bir kalkınma modelinin oluşumunu hızlandırdığını belirtti. Bu durum, gelecekte daha parlak beklentiler yarattığını gösteriyor. Schwarzman ise Çin’in ekonomik gelişimine güvenlerinin tam olduğunu ve Çin pazarındaki katılımlarını derinleştirmeye devam ederek, ABD-Çin ekonomik işbirliğine daha aktif bir şekilde katkıda bulunmaya istekli olduklarını ifade etti.

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